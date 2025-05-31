Winter Jazz Festival Chilly Gonzales Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Chilly Gonzales

Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

21h Palais des Congrès Salle Ravel.

Chilly Gonzales est aussi bien réputé pour son approche intimiste du piano à travers la trilogie d’albums Solo Piano que pour ses talents incontestables de showman. Vêtu d’un peignoir, charentaises aux pieds, il remplit les philharmonies du monde entier ; en l’espace d’une soirée, il peut donner un récital de piano émouvant, disséquer les rouages d’un tube de Billie Eilish tout comme ébahir l’audience de sa dextérité rapologique. Il écrit et interprète des chansons avec des artistes de renommée internationale tels que Jarvis Cocker, Feist ou Drake, et a remporté un Grammy en 2014 pour sa collaboration au Meilleur Album de l’année de Daft Punk.

Depuis que son morceau Smothered Mate (tiré de l’album Ivory Tower) a été choisi comme B.O. des victoires des Bleus, il s’est peu à peu rapproché de la France, jusqu’à revenir s’installer à Paris. En attendant de prendre son fauteuil à l’Académie française, Gonzo s’abreuve de camembert et de littérature française et sort, en 2023, son premier album entièrement écrit et composé dans la langue de Molière: FRENCH KISS. A bord, nouvelle génération, héros personnels et amis de longue date Bonnie Banane, Juliette Armanet, Richard Clayderman, Christine Ott, Teki Latex, Arielle Dombasle… La pochette aussi veloutée qu’acerbe est signée Fabcaro.

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès 03.21.06.72.00

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

