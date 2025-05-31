Winter Jazz Festival Emile Londonien Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Emile Londonien

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher
Le Touquet-Paris-Plage

2026-02-28 19h

Emile Londonien présente Inwards , leur deuxième album. Ce projet marque la croissance et le développement du groupe en faisant des clins d’oeil à la scène Jazz britannique et à des artistes confirmés comme Ashley Henry, CHERISE et Kazy Lambist. Ils continuent également à se positionner comme des têtes de proue de la nouvelle scène Jazz française en invitant sur l’album des artistes prestigieux tels que Laurent Bardainne, Jowee Omicil et Léon Phal. Une fois de plus, Emile Londonien nous surprend par sa capacité à mélanger broken beat, house, jazz et RnB d’une manière très singulière.

