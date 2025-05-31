Winter Jazz Festival Ferdi Le Touquet-Paris-Plage
Winter Jazz Festival Ferdi Le Touquet-Paris-Plage samedi 28 février 2026.
Winter Jazz Festival Ferdi
Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
17h Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher
En seulement quelques mois, Ferdi a enflammé la scène de l’Ancienne Belgique à Bruxelles et du New Morning à Paris, affichant complet à chaque fois sous son propre nom ! Son premier album, Take 01, est un véritable succès, un premier pas dans une carrière prometteuse. Avec ses sonorités uniques, alliant jazz et indie pop et une aisance remarquable, l’artiste ne cesse de conquérir de nouveaux horizons
Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme
Palais des Congrès 03.21.06.72.00
Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme
Accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
