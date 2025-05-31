Winter Jazz Festival Michel Fugain Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Michel Fugain

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

21h Palais des Congrès Salle Ravel.

La vie, l’amour, etc…

60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures. À peine suffisant pour, célébrer et chanter 60 ans de vie , d’amour, d’humour, etc…

Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes. On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs.

Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc… !

AVEC

• Bruno CAVIGLIA

• Yvan DELLA VALLE

• Enrico MATTIOLI

• Régis SÉVIGNAC

• Et SANDA

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

