Winter Jazz Festival Michel Jonasz Le Touquet-Paris-Plage

Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
20h30 Palais des Congrès Salle Ravel.
Michel Jonasz revient sur scène avec Manu Katché et Jean-Yves d’Angelo pour une tournée Soul et R&B, revisitant son répertoire avec des musiciens talentueux. .
Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
