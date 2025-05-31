Winter Jazz Festival Michel Jonasz Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Michel Jonasz

Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

20h30 Palais des Congrès Salle Ravel.

Michel Jonasz revient sur scène avec Manu Katché et Jean-Yves d’Angelo pour une tournée Soul et R&B, revisitant son répertoire avec des musiciens talentueux. .

Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

