Winter Jazz Festival Raul Midón Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Raul Midón

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Le Touquet-Paris-Plage

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

17h Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher.

Raul Midón a travaillé avec des légendes telles que Bill Withers, Herbie Hancock, Sting, Terence Blanchard et Dianne Reeves, pour ne nommer que ceux-là. Il a reçu deux nominations consécutives aux Grammy Awards en 2017 et 2018 pour ses albums Bad Ass and Blind et If You Really Want dans la catégorie Best Jazz Vocal .

L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste aveugle Raul Midón est rejoint dans cette œuvre époustouflante par ses amis Andrés Forero (Hamilton, Phish, U2) à la batterie et aux percussions, Richard Hammond (Hamilton) à la basse, Federico Peña (Black Lives) aux claviers et piano.

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès 03.21.06.72.00

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

