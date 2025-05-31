Winter Jazz Festival Raul Midón Le Touquet-Paris-Plage
Winter Jazz Festival Raul Midón Le Touquet-Paris-Plage vendredi 27 février 2026.
Winter Jazz Festival Raul Midón
Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l'Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
17h Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher.
Raul Midón a travaillé avec des légendes telles que Bill Withers, Herbie Hancock, Sting, Terence Blanchard et Dianne Reeves, pour ne nommer que ceux-là. Il a reçu deux nominations consécutives aux Grammy Awards en 2017 et 2018 pour ses albums Bad Ass and Blind et If You Really Want dans la catégorie Best Jazz Vocal .
L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste aveugle Raul Midón est rejoint dans cette œuvre époustouflante par ses amis Andrés Forero (Hamilton, Phish, U2) à la batterie et aux percussions, Richard Hammond (Hamilton) à la basse, Federico Peña (Black Lives) aux claviers et piano.
Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme
Palais des Congrès 03.21.06.72.00
Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme
Accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
