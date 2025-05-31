Winter Jazz Festival Rhoda Scott Lady Quartet Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Rhoda Scott Lady Quartet

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

19h Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher

Avec son célèbre orgue Hammond, Rhoda Scott a marqué l’histoire du jazz aux côtés des plus grands, de Count Basie au producteur Eddie Barclay ! À la fois virtuose et instinctive, elle allie tradition et modernité avec un groove inimitable. Pour cette soirée exceptionnelle, elle sera entourée de son Lady Quartet, un projet qui, depuis vingt ans, met en lumière les talents les plus emblématiques du jazz féminin. Entre énergie communicative, maîtrise absolue et immense générosité musicale, toujours avec le sourire, Rhoda Scott et ses musiciennes nous offre un événement culturel d’exception qui restera dans les mémoires !

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

