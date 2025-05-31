Winter Jazz Festival Thomas Dutronc Le Touquet-Paris-Plage

Winter Jazz Festival Thomas Dutronc

Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage

2026-02-26

2026-02-26

21h Palais des Congrès Salle Ravel

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur. Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre. .

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

