WISHBONE ASH – LA LAITERIE Strasbourg

WISHBONE ASH Début : 2026-05-13 à 19:30. Tarif : – euros.

55ans de carrière et WISHBONE ASH continue de faire ce qu’il préfère : jouer sa musique !Wishbone Ash fut l’un des premiers groupes à jouer avec deux guitaristes solistes. En effet, à la fin des 60s/début 70s chaque groupe avait son guitariste : Deep Purple avec Blackmore, Led Zep avec Page etc…De cette particularité est née la marque de fabrique du groupe : les TWIN GUITARS. Cette façon d’harmoniser les parties de guitares – un peu comme à la manière de cuivres– a vite été adopté par d’autres groupes majeurs comme Thin Lizzy, Judas Priest ou Iron Maiden.Préférant continuer dans sa propre voie plutôt que de se sacrifier aux modes successives ou se perdre dans la course aux tubes, WISHBONE ASH a atteint le statut de groupe Culte.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67