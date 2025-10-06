WISHBONE ASH – LE SPLENDID Lille

WISHBONE ASH Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

MUZIVOX & MUSIC FOR EVER PROD PRESENTENT : WISHBONE ASH 55ans de carrière et WISHBONE ASH continue de faire ce qu’il préfère : jouer sa musique !Wishbone Ash fut l’un des premiers groupes à jouer avec deux guitaristes solistes. En effet, à la fin des 60s/début 70s chaque groupe avait son guitariste : Deep Purple avec Blackmore, Led Zep avec Page etc…De cette particularité est née la marque de fabrique du groupe : les TWIN GUITARS. Cette façon d’harmoniser les parties de guitares – un peu comme à la manière de cuivres– a vite été adopté par d’autres groupes majeurs comme Thin Lizzy, Judas Priest ou Iron Maiden.Préférant continuer dans sa propre voie plutôt que de se sacrifier aux modes successives ou se perdre dans la course aux tubes, WISHBONE ASH a atteint le statut de groupe Culte. Le groupe mené par la Flying V mythique d’Andy Powell a conservé son intégrité artistique et son exigence de qualité. Ainsi, les fidèles du groupe continuent de se rendre nombreux à leurs concerts. Les Anglais auraient pu se reposer sur leurs lauriers (Argus a été album multi-platine) mais l’idée a toujours été de poursuivre le travail de création. C’est ainsi que la formation garde toute sa fraîcheur.En 2020 WISHBONE ASH sort Coat Of Arms son 24ème album studio ! Classic Rock Magazine le classe dans sa liste des albums de l’année. En 2023 sort Live Dates Live. En 2024 le groupe lance un grand sondage auprès des fans sur les réseaux sociaux pour connaître leurs titres préférés qu’ils aimeraient entendre en live : le résultat est la setlist du Wishlist tour 2024/2025 !L’intégrité, l’expérience et la technique de WISHBONE ASH (plus de 120 concerts par an !) font de chacune des ses apparitions, un moment de musique exceptionnelle.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59