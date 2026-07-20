Wissam Le Mans
vendredi 11 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Wissam
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Wissam viens de Syrie En 2016, on n’avait pas le choix il fallait partir.
Wissam viens de Syrie
En 2016, on n’avait pas le choix il fallait partir.
Ça nous a pris huit mois pour faire Syrie ? France.
On a testé tous les moyens de transport possibles bus, voiture, chars, aftrack…
On a même fait deux jours à pied…
pour réduire notre empreinte carbone ??
Et figurez-vous que, pendant ce voyage rocambolesque, on s’est rendu compte que plus la situation est tendue, plus le rire est euphorique.
Ce spectacle, pour vous comme pour moi, c’est une catharsis.
On rigolera, on réfléchira, puis on re-rigolera.
Donc, au lieu d’aller chercher sur Google la signification de “catharsis”, “aftrack” ou “rocambolesque”, réserve ta place et viens voir mon spectacle pour rire tout simplement. .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69 comedielemans@gmail.COM
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English :
Wissam is from Syria. In 2016, we had no choice: we had to leave.
L’événement Wissam Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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