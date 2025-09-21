Womanpower of love Le Son de la Terre PARIS 05

Womanpower of love Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 11 février 2026.

Womankind, c’est Sylvie Burger et cinq musiciens virtuoses au service d’un album engagé, libre et lumineux.

Elle mêle chanson française et rythmes latinos pour parler d’amour, de rupture, de féminité et de résilience, sans jamais sombrer dans le pathos.

Des titres forts comme Aime-moi, mens-moi ou Petit frère côtoient des morceaux pleins d’humour (Mon ex en Provence, Cosmic Cosma).

Son histoire personnelle — enfance en Afrique, passage au Mexique, prison, joies et drames — nourrit chaque chanson avec intensité.

Womanpower of Love, c’est de la musique qui fait danser, rire, pleurer. En live, attendez-vous à des surprises… et beaucoup d’émotion.

Sylvie Burger – chant et compositions

Julien Bréval – piano

Raphaël Ducourant – Guitare électrique

Mijaïl Gonzalez – Basse

Percussions – Aurélien Pepin Lehalleur

Batterie – Killian Lefèvre

Irrésistible ! Voilà le premier mot qui vient à l’écoute de l’album du groupe Womankind, Womanpower of love qui sera joué live le mercredi 11 février au Son de la Terre.

Le mercredi 11 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05