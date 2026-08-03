Informations pratiques

Pornic

Word clean up day à Pornic

Esplanade de la ria de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journée mondiale du nettoyage de la planète, et à Pornic organisée par l’association Hirondelle en partenariat avec la ville de Pornic et Pornic agglo Pays de Retz.

Agissons pour une planète plus propre

Le World Cleanup Day est une journée où le monde entier se mobilise pour nettoyer notre planète et sensibiliser un maximum de monde aux déchets. Comme chaque année, l’association Hirondelle s’implique dans cet événement pour sensibiliser un maximum de monde à l’ampleur de la pollution due aux déchets.

Les déchets sont divers et aux origines multiples. Si certains pays ne disposent même pas de structures adaptées au traitement des déchets et que l’emballage reste une entreprise florissante ; en 2025, en France, pays plutôt bien équipé en matière de traitement des déchets, on constate encore que plus d’1 français·e sur 5 jette ses déchets par la fenêtre de la voiture. C’est 22% de la population selon une étude de Vinci Autoroute. Et c’est pire dans la rue, où 37% des français·es se débarrassent de leurs emballages, mégots, chewing-gums etc. partout sauf dans une poubelle. .

Esplanade de la ria de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

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English :

World Cleanup Day, organized in Pornic by the Hirondelle association in partnership with the City of Pornic and Pornic Agglo Pays de Retz.

Let’s take action for a cleaner planet%A0%A0

L’événement Word clean up day à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic