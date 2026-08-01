Wounded Knee de Pol Lujan Bureau d’Information Touristique Villeneuve-l’Archevêque

Informations pratiques

Villeneuve-l’Archevêque

Wounded Knee de Pol Lujan

Bureau d’Information Touristique 36 Rue de la République Villeneuve-l’Archevêque Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-21

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, le Bureau d’Information Touristique accueille l’exposition Wounded Knee de Pol Lujan du 21 août au 12 septembre 2026. En hommage à l’œuvre d’Edward Curtis, le photographe interroge la mémoire des peuples amérindiens à travers un titre qui renvoie au massacre de Wounded Knee, survenu en 1890, l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire des Lakotas et, plus largement, des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Ses photographies invitent à porter un regard sensible sur cette mémoire, entre hommage, transmission et réflexion sur l’histoire.

En faisant référence au massacre de Wounded Knee, survenu en 1890 et considéré comme l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire des peuples autochtones d’Amérique du Nord, l’artiste invite à porter un regard sur la mémoire, la transmission et la dignité des nations amérindiennes. Ses photographies interrogent notre rapport à l’histoire et rendent hommage à celles et ceux dont les voix ont longtemps été oubliées.

Le vernissage se tiendra le vendredi 21 août à 18 h, en présence de l’artiste. Un moment convivial ouvert à tous pour découvrir cette exposition et échanger autour de son travail. .

Bureau d’Information Touristique 36 Rue de la République Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 96 88 58 52

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English : Wounded Knee de Pol Lujan

L’événement Wounded Knee de Pol Lujan Villeneuve-l’Archevêque a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sens et Sénonais