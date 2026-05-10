Xenoangel – Marija Avramović et Sam Twidale / Eaux Douces – Tidelings Centre culturel de Serbie Paris 4e

Peinture, Installation, Musique, Jeu vidéo.

Eaux Douces est un projet en cours du duo Xenoangel, fondé par Marija Avramović et Sam Twidale. Il explore les thèmes du soin et de la temporalité à travers le prisme de l’hydroféminisme et de l’eau. La base du projet est une série de peintures et d’œuvres numériques, présentées au sein de l’exposition au Centre culturel de Serbie à l’occasion de Nuit Blanche.

La dernière extension de l’univers d’Eaux Douces est un prototype de jeu vidéo créé par le duo, accompagné d’une bande-son par Léo Crestel. Intitulé « Tidelings », il s’agit d’un jeu d’aventure narratif à l’esthétique aquarelle, dans lequel le joueur incarne l’océan et aide une étrange créature à retrouver son chemin. Développé dans un moteur de jeu sur mesure nommé « Angel », le jeu est entièrement réalisé à partir de visuels peints à la main. Cette expérience narrative en point-and-click met l’accent sur l’empathie et le lien avec le monde vivant et non-vivant qui nous entoure. En incarnant l’océan et en suivant le « Tideling », le joueur et les visiteurs sont invités à explorer un univers aquatique ludique, peuplé d’histoires, de monstres, de déchets et d’émotions.

Pour Nuit Blanche, les auteurs de la bande originale, Sam Twidale et Léo Crestel, proposent une improvisation musicale en direct lors de la première session publique de test du jeu. Les visiteurs sont invités à jouer, à observer, à écouter la performance et à découvrir les éléments dessinés à la main ayant servi à la création de ce jeu artistique.

Playtest d’un jeu vidéo narratif avec bande-son live improvisée.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Centre culturel de Serbie 123, Rue Saint Martin 75004 123, Rue Saint MartinParis 4e



Afficher la carte du lieu Centre culturel de Serbie et trouvez le meilleur itinéraire

