XIXème Festival d’Orgue à Champcueil, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Champcueil

Informations pratiques

XIXème Festival d’Orgue à Champcueil 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Essonne

Ce concert est à libre participation. Les virements et chèques à l’ordre de l’association Musique et Patrimoine à Champcueil font l’objet d’un crédit d’impôt de 66%.

Peut accueillir environ 130 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Après la traditionnelle ouverture donnée par les cloches de l’église Notre-Dame de l’Assomption, un récital d’orgue débutera ce XIXème Festival d’orgue le samedi soir 19 septembre 2026 à 20h30

Au programme : Johann Jacob Froberger (1616–1667) – Matthias Weckmann (ca. 1616-1674) – Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621) – Girolamo Frescobaldi (1583–1643) Michelangelo Rossi (1602–1652)

à l’orgue Thomas, Krzyztof Urbaniak (Pologne)

Le dimanche 20 septembre 2026 commencera à 15h par une conférence « De Geneviève à Hélène : l’art campanaire à Champcueil » par Vincent Bretez membre de la société Française de Campanologie & chargé d’inventaire des cloches du département de l’Essonne

À 17h, succèdera un récital d’orgue .

Au programme : Giovanni Gabrieli (1557–1612)-William Byrd(c.1540–1623)- Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) – Jehan Titelouze (c.1563-1633)- Girolamo Frescobaldi ( 1583-1643) – JohannNikolaus Hannf (1655-1711) – Nikolaus Bruhns (1665 – 1697)

à l’orgue Thomas, Frédéric Desenclos

À l’issue du concert, un vin d’honneur, ouvert à toutes et tous, vous est offert à la fin de chaque concert au 11, grande rue à la maison communale à côté de l’église.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 6 rue de la Procession 91750 Champcueil Champcueil 91750 Essonne Île-de-France +33 (0)6 74 36 06 26 https://champcueilmusiqueetpatrimoine.com/ Eglise du XIIIème siècle, fresques, Orgue Thomas de 2008 sur un modèle de 1750 tempéremment mésotonique, 7 Cloches. Parking Mairie de CHAMPCUEIL, Centre commercial, Eglise

RER Mennecy ligne D

Après la traditionnelle ouverture donnée par les cloches de l’église Notre-Dame de l’Assomption, un récital d’orgue débutera ce XIXème Festival d’orgue le samedi soir 19 septembre 2026 à 20h30

Association Musique et Patrimoine à Champcueil