XPLICIT invite DJADJA & DINAZ en showcase à Nantes, Warehouse, Nantes

XPLICIT invite DJADJA & DINAZ en showcase à Nantes 6 et 7 juin Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 25,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T23:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T06:00:00+02:00

Figures incontournables du rap français, Djadja & Dinaz se sont imposés avec un style immédiatement reconnaissable. Révélés avec « On s’promet », véritable projet fondateur devenu culte, ils enchaînent ensuite les succès avec « Dans l’Arène », « Drôle de Mentalité », « Spleen » ou encore « Alpha », portés par des titres comme « Possédé » ou « J’fais mes affaires ».

En 2025, le duo frappe fort avec « Terminal 7 », leur nouvel album qui signe l’un des meilleurs démarrages de leur carrière avec près de 28 000 ventes dès la première semaine. Ils dévoilent également le single « Les bases », un retour assumé au rap brut et mélodique qui a construit leur identité. Cette année marque aussi les 10 ans de « On s’promet », le projet qui a lancé leur ascension et définitivement installé Djadja & Dinaz parmi les artistes les plus populaires de leur génération, avec plus d’un million d’albums vendus.

Aux platines, les DJ résidents Wazy et Matheo Desmarres assureront l’ambiance toute la nuit.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-djadja-dinaz-en-showcase-a-nantes »}]

XPLICIT invite Djadja & Dinaz en showcase à Nantes au Warehouse le samedi 6 juin 2026.