XVIèmes Rencontres Folkloriques Maison Arts & Loisirs Montfort-en-Chalosse

Informations pratiques

Montfort-en-Chalosse

XVIèmes Rencontres Folkloriques

Maison Arts & Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association Lous Tchanques Chalosse organise cette année ses XVI? Rencontres Folkloriques, un moment de partage et de découvertes culturelles. Nouveauté cette année elles se dérouleront non pas le temps d’une soirée, mais bien sur 5 soirées.

La soirée du samedi 15 août est la soirée principale. Il s’agit d’un repas-spectacle durant lequel les groupes de Madère, du Ghana, de Malte et nous-mêmes se produiront. Réservation conseillée.

La soirée du dimanche 16 août sera consacrée à Madère, celle du lundi 17 août au Ghana et celle du mardi 18 août à Malte, qui se produira au marché des producteurs.

Enfin, la soirée du mercredi 19 août sera une soirée landaise. Nous accueillerons deux autres groupes d’échassiers afin de partager la scène avec nous.

Tout au long de ces soirées (du 16 au 19 août), l’entrée sera gratuite et une restauration sera proposé par un foodtruck. .

Maison Arts & Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 75 59

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English : XVIèmes Rencontres Folkloriques

L’événement XVIèmes Rencontres Folkloriques Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Terres de Chalosse