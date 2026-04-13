XXVÈME EXPOSITION DE PRINTEMPS Buzet-sur-Tarn

Buzet-sur-Tarn

XXVÈME EXPOSITION DE PRINTEMPS

700 Route de Bessières Buzet-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Exposition libre et gratuite des travaux des membres de l’Association Artistique Buz’Art ainsi que d’exposants extérieurs à l’association, et d’élèves de CM1 de l’Ecole Emile Massio de Buzet sur Tarn.

L’Association Artistique Buz’Art organise sa 25ème exposition de printemps qui se tiendra du vendredi 8 mai au lundi 11 mai inclus.

L’exposition sera ouverte au public de manière libre et gratuite les après-midi de 14h à 18h à l’Espace Ribatel à Buzet-sur-Tarn (700, route de Bessières).

Cette exposition présentera les travaux réalisés par les membres de l’association, mais aussi ceux d’artistes extérieurs à l’association qui souhaitent exposer avec nous.

En plus des travaux réguliers, 2 thèmes seront mis à l’honneur cette année: le bleu et le clair obscur .

Une place sera réservée au travail des élèves de CM1 de l’école Emile Massio de Buzet sur Tarn qui nous accompagnent chaque année.

Le vernissage aura lieu le vendredi 8 mai à partir de 18h. L’exposition sera ouverte au public les 4 jours de 14h à 18h.

Pour celles et ceux qui souhaitent exposer avec nous, le règlement-inscription est disponible auprès du secrétariat de l’association à l’adresse: association.buzart@gmail.com

Un Prix du Public sera remis en fin d’exposition à l’artiste qui aura récolté le plus de votes du public.

Nous vous attendons nombreux pour venir profiter de cette belle exposition! .

700 Route de Bessières Buzet-sur-Tarn 31660 Haute-Garonne Occitanie +33 6 28 32 37 39 association.buzart@gmail.com

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English :

Free exhibition of works by members of the Association Artistique Buz’Art, exhibitors from outside the association, and CM1 pupils from the Ecole Emile Massio in Buzet sur Tarn.

L’événement XXVÈME EXPOSITION DE PRINTEMPS Buzet-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE