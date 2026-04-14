XXVème EXPOSITION DE PRINTEMPS, Espace Ribatel, Buzet-sur-Tarn

XXVème EXPOSITION DE PRINTEMPS 8 – 11 mai Espace Ribatel Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite pour le public.Frais de participation pour les artistes extérieurs à l’association désirant exposer avec nous:18€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00

L’Association Artistique Buz’Art organise sa 25ème exposition de printemps qui se tiendra du vendredi 8 mai au lundi 11 mai inclus.

L’exposition sera ouverte au public de manière libre et gratuite les après-midi de 14h à 18h à l’Espace Ribatel à Buzet-sur-Tarn. (700, route de Bessières)

Cette exposition présentera les travaux réalisés par les membres de l’association, mais aussi ceux d’artistes extérieurs à l’association qui souhaitent exposer avec nous.

En plus des travaux réguliers, 2 thèmes seront mis à l’honneur cette année: « le bleu » et « le clair obscur ».

Une place sera réservée au travail des élèves de CM1 de l’école Emile Massio de Buzet sur Tarn qui nous accompagnent chaque année.

Le vernissage aura lieu le vendredi 8 mai à partir de 18h. L’exposition sera ouverte au public les 4 jours de 14h à 18h.

Pour celles et ceux qui souhaitent exposer avec nous, le règlement-inscription est disponible auprès du secrétariat de l’association à l’adresse: association.buzart@gmail.com

Un Prix du Public sera remis en fin d’exposition à l’artiste qui aura récolté le plus de votes du public.

Nous vous attendons nombreux pour venir profiter de cette belle exposition!

Espace Ribatel 700 route de Bessières, 31660 Buzet-sur-Tarn Buzet-sur-Tarn 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « association.buzart@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/association.artistique.buzart »}, {« type »: « phone », « value »: « 0628323739 »}] [{« link »: « mailto:association.buzart@gmail.com »}]

Exposition libre et gratuite des travaux des membres de l’Association Artistique Buz’Art ainsi que d’exposants extérieurs à l’association et d’élèves de CM1 de l’Ecole Emile Massio de Buzet sur Tarn. Exposition Peintures

Association Artistique Buz’Art