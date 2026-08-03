Informations pratiques

Vézelise

XXVIe salon Hal’Art

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

16 peintres sélectionnés exposent dans ce lieu classé monument historique.

Deux tableaux sont à gagner (d’une valeur de 300 € chacun) grâce à une tombola.

Accès par l’escalier de pierre.Tout public

0 .

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com

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English :

16 selected painters exhibit in this listed building.

Two paintings are up for grabs (worth 300? each) thanks to a tombola.

Access via the stone staircase.

L’événement XXVIe salon Hal’Art Vézelise a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU PAYS DU SAINTOIS