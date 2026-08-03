XXVIe salon Hal’Art Vézelise
samedi 19 septembre 2026 · Vézelise
Informations pratiques
Vézelise
XXVIe salon Hal’Art
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
16 peintres sélectionnés exposent dans ce lieu classé monument historique.
Deux tableaux sont à gagner (d’une valeur de 300 € chacun) grâce à une tombola.
Accès par l’escalier de pierre.Tout public
0 .
20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64 grenierdeshalles@gmail.com
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English :
16 selected painters exhibit in this listed building.
Two paintings are up for grabs (worth 300? each) thanks to a tombola.
Access via the stone staircase.
L’événement XXVIe salon Hal’Art Vézelise a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
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