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AGENDA · Vézelise

XXVIe salon Hal’Art Vézelise

samedi 19 septembre 2026 · Vézelise

XXVIe salon Hal’Art Vézelise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
20 Place de l'Hôtel de Ville
Ville
54330 Vézelise
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Vézelise

XXVIe salon Hal’Art

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

16 peintres sélectionnés exposent dans ce lieu classé monument historique.
Deux tableaux sont à gagner (d’une valeur de 300 € chacun) grâce à une tombola.
Accès par l’escalier de pierre.Tout public
0  .

20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64  grenierdeshalles@gmail.com

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English :

16 selected painters exhibit in this listed building.
Two paintings are up for grabs (worth 300? each) thanks to a tombola.
Access via the stone staircase.

L’événement XXVIe salon Hal’Art Vézelise a été mis à jour le 2026-08-03 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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