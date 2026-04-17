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Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau

Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau samedi 16 mai 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Concarneau

Y a pas que la Ville-Close !

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Une balade hors de la Ville-Close en partant sur les traces des premières constructions hors les murs. La ville s’y développe en lien avec le port et la vie maritime façonne les quartiers.
Chapelle de La Croix, Station de biologie marine ou encore quais Russe et Nul seront évoqués, avant de s’intéresser aux vestiges de conserveries encore présents, jusqu’à la discrète cheminée d’usine du Centre des Arts et de la Culture.
Inscription à l’Office de Tourisme   .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Y a pas que la Ville-Close ! Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA

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