Y a pas que la Ville-Close ! Ville-Close Concarneau

Concarneau

Y a pas que la Ville-Close !

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une balade hors de la Ville-Close en partant sur les traces des premières constructions hors les murs. La ville s’y développe en lien avec le port et la vie maritime façonne les quartiers.

Chapelle de La Croix, Station de biologie marine ou encore quais Russe et Nul seront évoqués, avant de s’intéresser aux vestiges de conserveries encore présents, jusqu’à la discrète cheminée d’usine du Centre des Arts et de la Culture.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Y a pas que la Ville-Close ! Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA