Y’a de la joie ! Michaël Hirsch Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Y’a de la joie ! Michaël Hirsch Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon mercredi 3 février 2027.
Ancenis-Saint-Géréon
Y’a de la joie ! Michaël Hirsch
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Suivez l’aventure un peu loufoque d’un homme à la recherche du bonheur.
Dans son seul-en-scène, Michaël Hirsch évoque la joie de vivre avec humour et sensibilité. Alors loin de la porter en lui, il s’est lancé le défi sur un an complet de parvenir à apprendre la joie de vivre.
Une aventure qui force l’inspiration de s’explorer soi-même, questionner notre rapport au bonheur. Un spectacle qui redonne espoir et permet de rire ensemble.
Durée 1H15
+ de 10 ans.
Réservez sur la billetterie en ligne. .
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
Follow the slightly zany adventure of a man in search of happiness.
L’événement Y’a de la joie ! Michaël Hirsch Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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