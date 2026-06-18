Y’a de la joie ! Michaël Hirsch Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon mercredi 3 février 2027.

Ancenis-Saint-Géréon

Y’a de la joie ! Michaël Hirsch

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:30:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Suivez l’aventure un peu loufoque d’un homme à la recherche du bonheur.

Dans son seul-en-scène, Michaël Hirsch évoque la joie de vivre avec humour et sensibilité. Alors loin de la porter en lui, il s’est lancé le défi sur un an complet de parvenir à apprendre la joie de vivre.

Une aventure qui force l’inspiration de s’explorer soi-même, questionner notre rapport au bonheur. Un spectacle qui redonne espoir et permet de rire ensemble.

Durée 1H15

+ de 10 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Follow the slightly zany adventure of a man in search of happiness.

L’événement Y’a de la joie ! Michaël Hirsch Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis