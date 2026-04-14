Yalisco en partenariat avec la Fête de la Musique [Psych Surf Rock | GE], Radio Vostok, Genève

Yalisco en partenariat avec la Fête de la Musique [Psych Surf Rock | GE] Jeudi 11 juin, 18h00 Radio Vostok

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Yalisco en partenariat avec la Fête de la Musique [Psych Surf Rock | GE]

Jeudi 11 juin

Entrée libre dès 18h

Concert à 18h30

ℹ️Mélangeant garage et surf avec une légère touche de psychédélisme, Yalisco explore dans «Orange Orange» des territoires sonores tantôt aquatiques, tantôt mystiques, toujours empreints de réverbération. Les textes, écrits majoritairement en français, baignent dans un univers contemplatif et nostalgique dans lequel les images dérivent et l’imaginaire voyage.

Radio Vostok 41 rue Louis-Favre, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.radiovostok.ch »}]

Yalisco mêle garage, surf et psychédélisme dans Orange Orange. Entre réverbérations aquatiques et atmosphères mystiques, leurs textes en français plongent dans un univers contemplatif et nostalgique. Yalisco RadioVostok

Alex Pittet