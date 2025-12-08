Yamato Manga Fest 2026 Centre associatif Parodien Paray-le-Monial
Yamato Manga Fest 2026 Centre associatif Parodien Paray-le-Monial samedi 9 mai 2026.
Yamato Manga Fest 2026
Centre associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Japon, les mangas et la pop culture s’invitent à Paray le Monial !
Un événement intergénérationnel, convivial et 100 % passion, pour tous les amoureux de mangas, culture japonaise, cosplay, rétro-gaming, artisanat geek et univers fantastique. .
Centre associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 41 69 yamatomangafest@gmail.com
English : Yamato Manga Fest 2026
L’événement Yamato Manga Fest 2026 Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-08 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I