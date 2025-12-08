Yamato Manga Fest 2026 Centre associatif Parodien Paray-le-Monial

Yamato Manga Fest 2026 Centre associatif Parodien Paray-le-Monial samedi 9 mai 2026.

Centre associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-09

Le Japon, les mangas et la pop culture s’invitent à Paray le Monial !
Un événement intergénérationnel, convivial et 100 % passion, pour tous les amoureux de mangas, culture japonaise, cosplay, rétro-gaming, artisanat geek et univers fantastique.   .

Centre associatif Parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 41 69  yamatomangafest@gmail.com

