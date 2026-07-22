Yoga à Décore-moi ! Décore-moi Café Céramique Labenne
samedi 25 juillet 2026 · Décore-moi Café Céramique · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Yoga à Décore-moi !
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 10:30:00
Date(s) :
2026-07-25
BESOIN DE VOUS DÉTENDRE ? ON A LE PLAN PARFAIT !
Que vous soyez de passage pour les vacances à Labenne ou un habitant du coin qui veut s’offrir une vraie pause douceur ? on a hâte de vous retrouver samedi 25 juillet !
Venez vous faire du bien lors d’un Atelier Yoga doux et fluide animé par notre experte Marion (@marionhardy. Un moment hors du temps pour respirer, relâcher les tensions et se reconnecter.
Quand ? Samedi 25 juillet, de 9h30 à 10h30
Où ? Décore-moi Café Céramique (1 avenue de l’Océan, Labenne)
Tarif Yoga 10€
Le bonus gourmand & créatif Après avoir détendu votre corps, pourquoi ne pas libérer votre esprit ? Dès 10h30, vous pouvez enchaîner avec notre atelier peinture sur céramique (à partir de 8€) pour créer votre propre souvenir personnalisé tout en sirotant un bon café.
Les places sont très limitées ! Pour réserver .
Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 68 92 00 cafeceramiquedecoremoi@gmail.com
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English : Yoga à Décore-moi !
NEED TO UNWIND? WE’VE GOT THE PERFECT PLAN!
Whether you’re visiting Labenne for vacation or a local looking to treat yourself to a truly relaxing break, we can’t wait to see you on Saturday, July 25!
L’événement Yoga à Décore-moi ! Labenne a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS
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