Yoga à la Plage Kerlouan
mardi 11 août 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Yoga à la Plage
Plage du Crémiou Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:15:00
Date(s) :
2026-08-11
Le yoga à la plage reprend cet été !
Venez respirez et vous ressourcer dans ce cadre magnifique.
Cours dispensé par Laurence Gouault, enseignante de Yoga certifiée FFKY depuis 2011. Je propose une pratique axée sur la respiration, le relâchement et la tonicité, la détente et la vitalité. Cette pratique est accessible à tous, pas besoin d’être souple pour commencer.
Le yoga équilibre le système nerveux, renforce le système immunitaire, améliore la circulation sanguine, augmente notre capacité respiratoire, équilibre le système digestif, apaise notre mental.
Débutants et enfant accompagné d’un adulte, sont les bienvenus, il n’est pas nécessaire de s’inscrire, prévoir un tapis et/ou une grande serviette, vêtements adaptés à la météo du jour, et de quoi se couvrir pour la relaxation profonde.
Consultez le site 30 minutes avant le cours pour voir si le cours est annulé en raison de la météo. .
Plage du Crémiou Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 33 24 02 46
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English :
L’événement Yoga à la Plage Kerlouan a été mis à jour le 2026-07-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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