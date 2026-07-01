Yoga à la plage Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer
jeudi 16 juillet 2026 · Plage de Kerfany · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Yoga à la plage
Plage de Kerfany Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’une séance de Yoga au grand air !
L’été est souvent l’occasion de découvrir une nouvelle activité, alors, venez !
Séance animée par Christine, professeur de Hatha-Yoga.
Cours annulés en cas de pluie. Apporter votre serviette de plage.
Accueil à 9h45. Sans réservation. .
Plage de Kerfany Lieu-dit Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 78 40 35 28
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English :
L’événement Yoga à la plage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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