Vieux-Boucau-les-Bains

Yoga à la villa Tiki

5 avenue des dunes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 18:15:00

Date(s) :

2026-07-09

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin….

Imaginez une plage presque déserte, une douce brise, une odeur iodée, le doux son des vagues.

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin….

Ces termes ne vous sont pas familiers? pas de soucis, je suis là pour vous guider dans une pratique énergisante et équilibrante pour bien commencer votre journée!

Les Cours sont ouverts aux débutant aussi bien qu’aux habitués de la pratique du Yoga. Ce cours est adapté pour vous tant que vous êtes en mesure de vous allonger et de vous lever sans aide et sans problème. Si vous avez des douleurs chroniques ou des mouvements que vous ne pouvez pas faire merci de me contacter avant toute réservation.

ATTENTION: Les cours ont lieu à partir de 3 participants minimum et vous seront confirmé au plus tard à 20h .

5 avenue des dunes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 76 75 42

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English : Yoga à la villa Tiki

This is the privileged place I propose to take a moment just for yourself and immerse yourself in a delightful practice of meditation, asana, pranayama and morning practice….

L’événement Yoga à la villa Tiki Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS