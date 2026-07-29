UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capbreton

Yoga apéro au Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

jeudi 27 août 2026 · Lieu dit la Pointe · Capbreton

Yoga apéro au Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Lieu dit la Pointe
Adresse
Domaine de la pointe
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Yoga apéro au Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Yoga apéro poser le corps, ouvrir les sens.
Yoga et dégustation de vins

Places limitées, pensez à réserver !   .

Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08  contact@jeanneleray.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga apéro au Domaine de la Pointe

L’événement Yoga apéro au Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-19 par OTI LAS

À voir aussi à Capbreton (Landes)