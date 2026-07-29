Yoga apéro au Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Yoga apéro au Domaine de la Pointe

Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton Landes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:30:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Yoga apéro poser le corps, ouvrir les sens.

Yoga et dégustation de vins

Places limitées, pensez à réserver ! .

Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08 contact@jeanneleray.com

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English : Yoga apéro au Domaine de la Pointe

L’événement Yoga apéro au Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-19 par OTI LAS