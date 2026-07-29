Yoga apéro au Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton
jeudi 27 août 2026 · Lieu dit la Pointe · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Yoga apéro au Domaine de la Pointe
Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton Landes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Yoga apéro poser le corps, ouvrir les sens.
Yoga et dégustation de vins
Places limitées, pensez à réserver ! .
Lieu dit la Pointe Domaine de la pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 48 27 08 contact@jeanneleray.com
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English : Yoga apéro au Domaine de la Pointe
L’événement Yoga apéro au Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-19 par OTI LAS
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