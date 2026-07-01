Yoga au centre d’art Wattwiller
vendredi 31 juillet 2026 · Wattwiller
Informations pratiques
Wattwiller
Yoga au centre d’art
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:15:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Commencez la journée avec une séance de yoga revitalisante au cœur de l’exposition Nicolas Floc’h Hydroscape.
Pour commencer la journée en douceur, profitez d’une séance de yoga revitalisante au cœur de l’exposition Nicolas Floc’h Hydroscape. Une expérience unique alliant bien-être, détente et immersion artistique dans un cadre inspirant. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
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English :
Start the day with a revitalizing yoga session in the heart of the Nicolas Floc?h? exhibition Hydroscape exhibition.
L’événement Yoga au centre d’art Wattwiller a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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