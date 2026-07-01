Informations pratiques

Wattwiller

Yoga au centre d’art

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:15:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Commencez la journée avec une séance de yoga revitalisante au cœur de l’exposition Nicolas Floc’h Hydroscape.

Pour commencer la journée en douceur, profitez d’une séance de yoga revitalisante au cœur de l’exposition Nicolas Floc’h Hydroscape. Une expérience unique alliant bien-être, détente et immersion artistique dans un cadre inspirant. .

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

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English :

Start the day with a revitalizing yoga session in the heart of the Nicolas Floc?h? exhibition Hydroscape exhibition.

L’événement Yoga au centre d’art Wattwiller a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay