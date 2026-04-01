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Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny

Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny

Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 7 Le Coudonneau

Ville : 33390 Saint-Androny

Département : Gironde

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Androny

Yoga au château Haut Bourciers

7 Le Coudonneau Saint-Androny Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Le château Haut Bourciers est ravi de vous proposer une toute première séance de yoga en collaboration avec Barbara COTTAVOZ, une professeure passionnée, qui pratique depuis plus de 15 ans et a parcouru le monde pour enrichir son approche !
Au programme
-Une séance de yoga douce (1h à 1h15) pour se détendre, respirer et se reconnecter à soi
-Un moment convivial autour d’une collation saine et équilibrée
Un moment hors du temps pour ralentir, se ressourcer et partager.   .

7 Le Coudonneau Saint-Androny 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 41 35 

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English : Yoga au château Haut Bourciers

L’événement Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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