Saint-Androny

Yoga au château Haut Bourciers

7 Le Coudonneau Saint-Androny Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 19:00:00

fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le château Haut Bourciers est ravi de vous proposer une toute première séance de yoga en collaboration avec Barbara COTTAVOZ, une professeure passionnée, qui pratique depuis plus de 15 ans et a parcouru le monde pour enrichir son approche !

Au programme

-Une séance de yoga douce (1h à 1h15) pour se détendre, respirer et se reconnecter à soi

-Un moment convivial autour d’une collation saine et équilibrée

Un moment hors du temps pour ralentir, se ressourcer et partager. .

7 Le Coudonneau Saint-Androny 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 41 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga au château Haut Bourciers

L’événement Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde