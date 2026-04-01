Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny
Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny mercredi 22 avril 2026.
Saint-Androny
Yoga au château Haut Bourciers
7 Le Coudonneau Saint-Androny Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 19:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Le château Haut Bourciers est ravi de vous proposer une toute première séance de yoga en collaboration avec Barbara COTTAVOZ, une professeure passionnée, qui pratique depuis plus de 15 ans et a parcouru le monde pour enrichir son approche !
Au programme
-Une séance de yoga douce (1h à 1h15) pour se détendre, respirer et se reconnecter à soi
-Un moment convivial autour d’une collation saine et équilibrée
Un moment hors du temps pour ralentir, se ressourcer et partager. .
7 Le Coudonneau Saint-Androny 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 41 35
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English : Yoga au château Haut Bourciers
L’événement Yoga au château Haut Bourciers Saint-Androny a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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