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Yoga au jardin face à la mer Breizh’Galia Dinard

vendredi 21 août 2026 · Breizh'Galia · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Breizh'Galia
Adresse
1 Avenue Bruzzo
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Yoga au jardin face à la mer

Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 10:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Et si, cet été, vous commenciez vos vendredis autrement ?
Mari Yoga vous donne rendez-vous chaque vendredi matin dans le jardin de Breizh’Galia, face à la mer, pour une heure de yoga accessible à tous.

Un moment pour bouger, respirer et reprendre son souffle dans un cadre exceptionnel.
À l’issue du cours, celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger ce moment autour d’une boisson chaude ou d’un petit-déjeuner proposé par Breizh’Galia (en supplément).

Formule Petit-déjeuner (en option • 8 €)
• Croissant ou tartines
• Café, thé ou chocolat chaud
• Un verre de jus de fruits

Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août au restaurant Breizh’Galia à Dinard
De 9h à 10h
16 € le cours (Petit-déjeuner 8 € (facultatif))

Pensez à prévoir
• Votre tapis (location possible sur réservation)
• Une tenue confortable
• Une gourde

Réservation obligatoire bookwhen.com/fr/mariyogadinard   .

Breizh’Galia 1 Avenue Bruzzo Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Yoga au jardin face à la mer Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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