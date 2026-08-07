Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-10 11:00:00

Date(s) :

2026-08-10

9h 11h médiation silencieuse 20′ + cours de hatha sivananda.

18h hatha (Yoga complet, intensité moyenne) .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84

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English :

L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS