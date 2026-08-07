Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:30:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

10h et 19h Hatha (Yoga complet, intensité moyenne).

12h30 Vinyasa (Yoga tonic et engagement musculaire).

17h30 Yin (Yoga lent, étirement et lâcher prise). .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS