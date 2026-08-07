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AGENDA · Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

vendredi 25 septembre 2026 · Lieu-dit La Plaine · Quimperlé

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Lieu-dit La Plaine
Adresse
Auberge de Toulfoën
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Yoga avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

9h30 Hatha-Vinyasa.
14h Yoga prénatal.   .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84 

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English :

L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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