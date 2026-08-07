AGENDA · Quimperlé
Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé
vendredi 16 octobre 2026 · Lieu-dit La Plaine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Yoga avec Marine Rudra Priya
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
9h30 Hatha-Vinyasa.
14h Yoga prénatal. .
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84
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English :
L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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