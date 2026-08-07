Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé
jeudi 19 novembre 2026 · Lieu-dit La Plaine · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Yoga avec Marine Rudra Priya
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 09:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
9h30 Hatha Sivananda (Pratique complète de Yoga 20 minutes de pranayamas (Kapalabathi et Anuloma Viloma), et 1h20 d’asanas (postures) salutations au soleil et les 12 postures de la série), relaxation finale.)
17h30 Yin (yoga lent, étirement et lâcher prise) .
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84
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English :
L’événement Yoga avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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