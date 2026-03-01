Yoga Concert Dock B Pantin

Le samedi 14 mars 2026, deux expériences inédites vous attendent…

Pléthore chantera et jouera en harmonie avec les flows de nos deux professeures de yoga :

→ Violaine (cours 1 de 14h à 15h30) – tous niveaux

→ Henriette (cours 2 de 16h30 à 18h) – tous niveaux, débutants friendly

Présentation des professeures :

Violaine pratique le lotus flow (qui est une forme de vinyasa) et Henriette le hatha flow. Violaine et Henriette enseignent le yoga depuis plusieurs années et s’adaptent à la fois à la musique jouée en live pendant leurs cours, mais aussi au niveau et aux antécédents des participant·es.

[Présentation artiste]

Fondé par le musicien et architecte Louis Faloci, Pléthore mêle musique électronique et pop baignée de soul, brouillant les pistes et dépassant les genres et les médiums artistiques. Soucieux de la place que nous occupons dans un monde oscillant entre virtuel et réel, Pléthore questionne notre rapport au temps et à ceux qui nous entourent.

Laissez vous porter par son univers soul et électrique, lors d’un concert sur mesure, au rythme des postures de yoga.

Du Yoga Concert tous les mois, c’est avec Chaussettes Claquées.

Le samedi 14 mars 2026

de 16h30 à 18h00

payant

Paiement via Helloasso ou en espèces sur place (35 € / personne)

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 75 ans.

Dock B 1 place de la Pointe 93500 Yoga Concert au 1er étage du Dock BPantin

+33768759326 chaussettesclaquees@gmail.com



