UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouégat-Moysan

Yoga, Cycle Féminin & Vitalité d’Automne #2 Plouégat-Moysan

vendredi 6 novembre 2026 · Plouégat-Moysan

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Domaine Le Puits de Jeanne
Ville
29650 Plouégat-Moysan
Département
Finistère
Tarif

Plouégat-Moysan

Yoga, Cycle Féminin & Vitalité d’Automne #2

Domaine Le Puits de Jeanne Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 15:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-06

Offrez-vous une parenthèse de 3 jours au cœur de la Bretagne, dans l’atmosphère paisible du Domaine Le Puits de Jeanne. Du 6 au 8 novembre, cette retraite vous invite à accueillir pleinement l’automne à travers le yoga, l’exploration du cycle féminin et des temps de ressourcement. Au fil des pratiques, des ateliers, des repas maison de saison, des balades et des instants de calme, vous prendrez le temps de ralentir et de vous reconnecter à l’essentiel. En petit groupe, vivez une expérience authentique et chaleureuse, portée par la nature, le partage et le rythme apaisant du lieu.   .

Domaine Le Puits de Jeanne Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 79 20 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yoga, Cycle Féminin & Vitalité d’Automne #2 Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plouégat-Moysan (Finistère)