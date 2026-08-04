Informations pratiques

Plouégat-Moysan

Yoga, Cycle Féminin & Vitalité d’Automne #2

Domaine Le Puits de Jeanne Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Offrez-vous une parenthèse de 3 jours au cœur de la Bretagne, dans l’atmosphère paisible du Domaine Le Puits de Jeanne. Du 6 au 8 novembre, cette retraite vous invite à accueillir pleinement l’automne à travers le yoga, l’exploration du cycle féminin et des temps de ressourcement. Au fil des pratiques, des ateliers, des repas maison de saison, des balades et des instants de calme, vous prendrez le temps de ralentir et de vous reconnecter à l’essentiel. En petit groupe, vivez une expérience authentique et chaleureuse, portée par la nature, le partage et le rythme apaisant du lieu. .

Domaine Le Puits de Jeanne Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 79 20 15

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English :

L’événement Yoga, Cycle Féminin & Vitalité d’Automne #2 Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX