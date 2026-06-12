Yoga dans le jardin Maison de Yoga Montpon-Ménestérol mardi 28 juillet 2026.

Montpon-Ménestérol

Yoga dans le jardin

Maison de Yoga 725 rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Yoga dans le jardin –Posture, respiration, relaxation de 10h30 à 11h30 et 18h30 à 19h30– 10 € la séance tapis sur place ou à apporter sur inscription Maison de Yoga 06 01 72 48 66 .

Maison de Yoga 725 rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 48 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga dans le jardin

L’événement Yoga dans le jardin Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord