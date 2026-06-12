Yoga dans le jardin Maison de Yoga Montpon-Ménestérol
Yoga dans le jardin Maison de Yoga Montpon-Ménestérol mardi 28 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Yoga dans le jardin
Maison de Yoga 725 rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Yoga dans le jardin –Posture, respiration, relaxation de 10h30 à 11h30 et 18h30 à 19h30– 10 € la séance tapis sur place ou à apporter sur inscription Maison de Yoga 06 01 72 48 66 .
Maison de Yoga 725 rue Simone Signoret Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 48 66
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English : Yoga dans le jardin
L’événement Yoga dans le jardin Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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