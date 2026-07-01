Yoga des adultes Bazas
jeudi 16 juillet 2026 · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Yoga des adultes
185 chemin de Garlope Bazas Gironde
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:15:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le mot yoga vient du sanskrit yug et signifie unir ou lier symbolisant ainsi l’Union du corps et de l’esprit.
Pratique ancestrale indienne, datant d’au moins 1500 ans avant J-C. le but du Yoga est la cessation de l’agitation du mental.
Le problème est donc celui de l’orientation du mental, de son apaisement en canalisant les perturbations afin de contribuer à l’émergence d’un esprit clair.
Des séances de Yoga adaptées aux enfants les 5 premières phases avec la méthode du Rye (labellisé par l’éducation nationale).
Yoga des adultes du jeudi 16 juillet au jeudi 27 août, les jeudi de 10h à 11h15 et de 18h30 à 19h45.
Places limitées. Sur inscription. .
185 chemin de Garlope Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 92 07 40 alexandrine.snoy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga des adultes
L’événement Yoga des adultes Bazas a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Bazas (Gironde)
- Yoga des enfants Bazas 15 juillet 2026
- Rallye nature Les insectes Lac de la Prade Bazas 16 juillet 2026
- A la découverte des insectes pollinisateurs Lac de la Prade Bazas 16 juillet 2026
- Visite de caves souterraines à Bazas, Bazas 16 juillet 2026
- Soirée Sax and Boeuf Restaurant Moss Bazas 17 juillet 2026