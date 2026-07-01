Informations pratiques

Bazas

Yoga des adultes

185 chemin de Garlope Bazas Gironde

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:15:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le mot yoga vient du sanskrit yug et signifie unir ou lier symbolisant ainsi l’Union du corps et de l’esprit.

Pratique ancestrale indienne, datant d’au moins 1500 ans avant J-C. le but du Yoga est la cessation de l’agitation du mental.

Le problème est donc celui de l’orientation du mental, de son apaisement en canalisant les perturbations afin de contribuer à l’émergence d’un esprit clair.

Des séances de Yoga adaptées aux enfants les 5 premières phases avec la méthode du Rye (labellisé par l’éducation nationale).

Yoga des adultes du jeudi 16 juillet au jeudi 27 août, les jeudi de 10h à 11h15 et de 18h30 à 19h45.

Places limitées. Sur inscription. .

185 chemin de Garlope Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 92 07 40 alexandrine.snoy@gmail.com

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English : Yoga des adultes

L’événement Yoga des adultes Bazas a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud