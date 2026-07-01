Informations pratiques

Bazas

Yoga des enfants

185 chemin de Garlope Bazas Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Le mot yoga vient du sanskrit yug et signifie unir ou lier symbolisant ainsi l’Union du corps et de l’esprit.

Pratique ancestrale indienne, datant d’au moins 1500 ans avant J-C. le but du Yoga est la cessation de l’agitation du mental.

Le problème est donc celui de l’orientation du mental, de son apaisement en canalisant les perturbations afin de contribuer à l’émergence d’un esprit clair.

Des séances de Yoga adaptées aux enfants les 5 premières phases avec la méthode du Rye (labellisé par l’éducation nationale).

Yoga des enfants des vacances d’été 2026 du mercredi 15 juillet au vendredi 28 août, les mercredi et vendredi, à Bazas enfants de 4 à 6-7 ans de 10h à 10h30, enfants de 7-8 ans à 12 ans de 11h à 12h.

Places limitées. Sur inscription. .

185 chemin de Garlope Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 92 07 40 alexandrine.snoy@gmail.com

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English : Yoga des enfants

L’événement Yoga des enfants Bazas a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud