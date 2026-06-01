Lissac-et-Mouret

Yoga d’été et brunch piscine à L’Oasienne

7 chemin des Noyers Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Matinée bien-être organisée à L’Oasienne associant une séance de yoga en plein air, un brunch et un accès à la piscine

Matinée bien-être organisée à L’Oasienne associant une séance de yoga en plein air, un brunch et un accès à la piscine. L’événement propose un moment de détente et de convivialité dans un cadre naturel adapté à la relaxation et au ressourcement.

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7 chemin des Noyers Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 60 49 44 20 contact@oasienne.com

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English :

Well-being morning organized at L’Oasienne combining an outdoor yoga session, brunch and access to the swimming pool

L’événement Yoga d’été et brunch piscine à L’Oasienne Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Figeac