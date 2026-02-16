Yoga du rire à Chatillon-sur-Thouet Centre socio-culturel l’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Yoga du rire à Chatillon-sur-Thouet

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Yoga du rire, venir avec

– 1 Tenue souple

– 1 Tapis

– 1 bouteille d’eau

Sur inscription! .

Centre socio-culturel l’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43

