Yoga du Rire Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Yoga du Rire Maison des Familles Aire-sur-l’Adour jeudi 28 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Yoga du Rire
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 11:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Yoga du rire proposé avec Nathalie Jambon le jeudi 28 ai de 10h à 11h
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Yoga du Rire
L’événement Yoga du Rire Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-28 par Tourisme Aire Eugénie
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