Yoga du Rire Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Aire-sur-l’Adour

Yoga du Rire

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 11:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Yoga du rire proposé avec Nathalie Jambon le jeudi 28 ai de 10h à 11h

06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

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English : Yoga du Rire

L’événement Yoga du Rire Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-28 par Tourisme Aire Eugénie