Echange allaitement Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Echange allaitement Maison des Familles Aire-sur-l’Adour vendredi 6 février 2026.
Echange allaitement
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)
Echange allaitement avec l’association Solidarilait, projet d’allaitement ou en cours.
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
