Aire-sur-l’Adour

Vernissage de l’exposition Exposition d’Yveline Dreyfus

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

La Fête de la Nature est le grand rendez-vous annuel dédié à la biodiversité. Partout en France, elle invite chacun à

célébrer le vivant et à mieux le connaître.

Pour cet événement, les médiathèques vous proposent une journée placée sous le signe de la nature avec une

exposition et des ateliers de l’artiste Yveline Dreyfus Par le collage et la peinture, je redonne vie aux fleurs et aux feuilles que je cueille, que je vois pousser dans mon jardin ou que l’on m’offre.

Des lectures d’albums, un atelier land-art et des jeux autour d’un goûter sont également au programme des festivités.

FÊTE DE LA NATURE

Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour

Tout public

MARDI 19 > SAMEDI 30 MAI

Exposition d’Yveline Dreyfus, artiste peintre Le pouvoir des fleurs

MARDI 19 MAI 18H Vernissage .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Vernissage de l’exposition Exposition d’Yveline Dreyfus

L’événement Vernissage de l’exposition Exposition d’Yveline Dreyfus Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie