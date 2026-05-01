Aire-sur-l’Adour

Visite de l’église Sainte-Quitterie

Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Suivez Marie pour découvrir les trésors que renferme la magnifique église classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’église Sainte-Quitterie

L’événement Visite de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-12 par Tourisme Aire Eugénie