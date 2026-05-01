Visite de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour
Visite de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour mardi 19 mai 2026.
Aire-sur-l’Adour
Visite de l’église Sainte-Quitterie
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 16:00:00
fin : 2026-05-19 17:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Suivez Marie pour découvrir les trésors que renferme la magnifique église classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Visite de l’église Sainte-Quitterie
L’événement Visite de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-12 par Tourisme Aire Eugénie
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