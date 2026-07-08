AGENDA · Rennes
Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes
samedi 11 juillet 2026 · Auberge de Jeunesse Saint Martin · Rennes
Informations pratiques
Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes Samedi 11 juillet, 10h30
Cette semaine nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s ! Apportez votre tapis de yoga ou une serviette pour vous allonger.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00
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Auberge de Jeunesse Saint Martin Canal Saint Martin rennes Rennes
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