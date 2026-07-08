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Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes

samedi 11 juillet 2026 · Auberge de Jeunesse Saint Martin · Rennes

Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Auberge de Jeunesse Saint Martin
Adresse
Canal Saint Martin rennes
Ville
Rennes

Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes Samedi 11 juillet, 10h30

Cette semaine nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s ! Apportez votre tapis de yoga ou une serviette pour vous allonger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00

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Auberge de Jeunesse Saint Martin Canal Saint Martin rennes Rennes


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