Informations pratiques

Yoga du Rire Auberge de Jeunesse Saint Martin Rennes Samedi 11 juillet, 10h30

Cette semaine nous rirons en imaginant nous retrouver pour un barbecue de fin de saison entre rieur.euse.s ! Apportez votre tapis de yoga ou une serviette pour vous allonger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00

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Auberge de Jeunesse Saint Martin Canal Saint Martin rennes Rennes



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